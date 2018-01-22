Центробанк «заморозил» лицензии двух страховых компаний, работавших на Южном Урале

ЦБ РФ приостановил действия лицензий у двух страховых компаний, работавших в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный банк России в связи с ненадлежащим исполнением предписания регулятора приостановил действие лицензий страховой компании «АСКО» (не путать с СК «ЮжУралАСКО») на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также обязательного страхования гражданской ответственности владельцев перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Согласно решению, опубликованному на официальном сайте Центробанка, устранить нарушения компания должна до 28 января.

Также за нарушение требований к финансовой устойчивости и платежеспособности ЦБ приостановил действие лицензий по аналогичным направлениям страхового общества «ЮЖУРАЛЖАСО». Кроме того, с сегодняшнего дня в компании начала действовать назначенная регулятором временная администрация во главе с советником экономического департамента страхового рынка Банка России Станиславом Чебыкиным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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