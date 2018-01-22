КБ попало под прицел Челябинского УФАС

Сайт известной на Южном Урале розничной сети заподозрили в рекламе алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, на возможное распространение в интернете рекламы алкогольной продукции пожаловался один из южноуральцев. Его обращение антимонопольщики получили от коллег из регионального управления Роспотребнадзора.

«Антимонопольной службой установлено, что на главной странице сайта продавца продукции, осуществляющего деятельность под коммерческим обозначением «Красное&Белое», в режиме слайд-шоу размещалось несколько баннеров, – рассказали в надзорном ведомстве. – На четырех баннерах содержались изображения игристых вин и их наименований с указанием цены и активной ссылкой «Подробнее…».

Стоит отметить, что информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на сайте или на страницах в социальных сетях производителя/продавца, не является рекламой, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей о реализуемых товарах, ассортименте, правилах пользования.

Однако в отдельных случаях, когда размещаемая на сайте информация направлена не столько на информирование потребителя об ассортименте товаров или деятельности компании, сколько на привлечение внимания к конкретному товару и его выделение среди однородных товаров (например, всплывающий баннер), такая информация может быть признана рекламой.

«В данном спорном случае установлено, что текстовая и визуальная информация об алкогольной продукции размещалась в виде отдельных динамично меняющихся блоков. Такая информация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к конкретному товару, выделение его среди однородных и, следовательно, является рекламой», – констатировали в антимонопольном ведомстве.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственность за несоблюдение запрета несет рекламораспространитель.

Антимонопольной службой установлено, что рекламораспространителем рекламы является ООО «Килобайт», обладающее правом администрирования, наполнения и изменения официального сайта компании.

Заседание комиссии по рассмотрению дела состоится 8 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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