Грабителя, едва не убившего челябинскую школьницу, взяли на съемной квартире

Полиция задержала уголовника, напавшего на 15-летнюю челябинку.

Как уже сообщал «Новый День», 15-летняя школьница подверглась нападению в минувшую пятницу, около 18:30, в Тракторозаводском районе.

Девочка возвращалась домой из музыкальной школы, когда на нее напал неизвестный. Он ударил подростка по голове гантелей, от чего та упала, выхватил у нее сумку и скрылся. Лежащую на дороге школьницу увидели прохожие и вызвали полицию и «скорую помощь».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с коллегами из отдела полиции «Тракторозаводский» по подозрению в совершении данного преступления в съемной квартире в Челябинске задержан ранее судимый местный житель, 1978 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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