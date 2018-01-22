«Снег плавят, людей травят…» Челябинцы жалуются на противогололедный реагент

Челябинские дорожники не стали обсуждать вред, наносимый используемой ими технической солью автомобилям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй год владельцы автотранспорта обсуждают реагент, используемый дорожным предприятием для борьбы с гололедом.

По крайней мере, именно такую цель называют представители компании «Южуралмост», объясняя зачем понадобилось менять дорожный реагент.

Между тем, сами автомобилисты высказывают и другие версии. «Видать, нас за оленей держат, соль нам дают... – иронизируют челябинцы. – Посыпал, и чистить не надо. Вспомните, раньше какие колонны тракторов шли, а теперь – посыпали и все. А мы по лужам. Такого понятия зимой, как чистая машина, просто больше нет!!!»

Кстати, дорожная грязь настолько «прирастает» к автотранспорту, что отмыть ее невозможно ни вручную, ни в автомойке.

Столь хитрый подход дорожников к содержанию городских магистралей возмущает жителей Челябинска. «Действительно, лед, грязь на лобовом, машина гниет, портится обувь, и все это испаряется в машине на коврике. Всем эти дышат на улице люди, которые ходят пешком, а это дети и пенсионеры в основном. Куда ни зайди, в магазин или учреждение, – одна грязь и сырость», – возмущаются челябинцы в соцсетях.

С последним утверждением дорожники не согласны. В качестве реагента, объяснили в компании «Южуралмост», используется обычная техническая соль (хлорид натрия). Именно ее высыпают на дороги, смачивая раствором хлорида кальция. «Среди преимуществ применения смачиваемой соли: эффективное предупреждение образования зимней скользкости, высокая скорость ликвидации зимней скользкости, практически отсутствует унос противогололедных материалов ветром и воздушным потоком от движущегося транспорта на газон и лотковую зону, исключает поднятие пыли в воздух после схода снега весной», – настаивают дорожники.

Действительно, по окончании прошлой зимы пыление в городе было не столь интенсивным, как раньше. Хотя челябинцы продолжали жаловаться на пыль. Возможно, это связано с тем, что в прошлом сезоне новый реагент использовали не везде. К тому же, как следует из ответа «Южуралмоста», песко-соляную смесь, использовавшуюся ранее, продолжают задействовать и сейчас: в условиях, когда температура воздуха бывает ниже минус -25 градусов.

Однако с противоледовой эффективностью автомобилисты готовы поспорить. «Сейчас дороги тоже становятся скользкими, – указывает одна из горожанок. – Такая пленочка. Машинка скользит». Еще один челябинский водитель высказывает предположение, почему это происходит. «Когда смесь высыпается на полотно – да, не скользко, – написал он. – Когда смешивается со снегом, то начинает замерзать при уменьшении концентрации. Раньше ездил на липучках 5 лет, с этой машиной у меня шипы, АБС не так срабатывала как сейчас. Снег выпал – под ним либо лед или каша».

Что касается воздействия химиката на автомобили, их шины да и обувь горожан, ни в челябинской мэрии, ни в дорожном предприятии не комментируют эту проблему, упирая на практически полную безопасность используемого реагента для человека. «Используемый компанией материал аналогичен соли, употребляемой человеком в пищу в обычной жизни», – настаивают в «Южуралмосте». Признавая, правда, что «используемая соль относится к умеренно опасной продукции по степени воздействия на организм, 3 класс опасности».

И стараются не думать, не ждет ли Челябинск в ближайшем будущем еще одна проблема: гибели домашних, а тем более – бездомных животных и птиц, утоляющих жажду подобной «соленой водичкой». Ведь, как указано в ответе дорожной организации, даже при однократном внутрижелудочном попадании в организм реагент классифицируется как умеренно токсичный продукт, и как малотоксичный – при попадании на кожу.

Между тем, врачи уже отмечают увеличение жалоб среди горожан на аллергическую реакцию, не исключая, что они вызваны, в числе прочего, и воздействием противогололедного реагента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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