«До минус 86»: холода на Южном Урале продлятся до конца недели

Южноуральцам придется мерзнуть до пятницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, столбик термометра на Южном Урале по-прежнему будет фиксировать морозы ниже -30 градусов.

Так, в среду и четверг ночью температура будет опускаться в низинах до -34 градусов Цельсия. В остальных районах в ночь на вторник ожидается 23-28 градусов мороза, в среду и четверг – 24-29 градусов ниже нуля. Днем в ближайшие три дня ожидается -16, -21 градус Цельсия.

Между тем, с запада на Южный Урал уже надвигается потепление. Так, в ближайшие три ночи в западных районах ожидается 16-17 градусов ниже нуля, днем 23-25 января столбик термометра может подниматься до -9, -10 градусов.

В Челябинске, по расчетам синоптиков, низкие температуры отступят в ближайший уик-энд. По данным «Гисметео», самым холодным днем наступившей недели будет вторник: ночью столбик термометра опустится до 27 градусов мороза, днем ожидается -22 градуса. В остальные будние дни ночью прогнозируется -23, -24 градуса Цельсия, днем – 20 градусов ниже нуля.

А вот в субботу может начаться резкое потепление: ночью синоптики прогнозируют -20, днем – 13 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье также ожидается -13 градусов, днем столбик термометра поднимется к 8 градусам ниже нуля, а днем в понедельник, 29 января – к отметке -7 градусов.

Правда, ожидаемое потепление челябинцы могут и не заметить из-за ветреной погоды: на протяжение всей недели скорость ветра может достигать 10 метров в секунду, а в воскресенье и понедельник – возрасти до 14 метров в секунду.

Такие резкие перемены погоды негативно влияют не только на людей. Напомним, на минувших выходных горожан переполошил снимок электронного «градусника», расположенного на здании дворца спорта «Надежда»: на появившейся в социальных сетях фотографии явственно было видно, как термометр показывает температуру воздуха ниже минус 86 градусов Цельсия. Как выяснилось, термометр просто вышел из строя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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