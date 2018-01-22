Вот теперь – праздник: пиво будут продавать на всех стадионах ЧМ-2018

ФИФА настояло на продаже пива на всех стадионах Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Международная федерация футбола подтвердила свое право продавать пиво на стадионах во всех городах, которые будут принимать игры Мундиаля-2018.

Напомним, ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что правительство Ростовской области запретило на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена» в дни проведения в России ЧМ-2018.

«На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года ФИФА разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время Чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest, принимающих место во всех 11 принимающих городах», – цитирует RNS официальный ответ представителей Международной федерации футбола.

Пиво и футбол (группа «Джин-Тоник»)

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