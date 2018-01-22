Обиделся: южноуралец опубликовал интим-фото выгнавшей его любовницы

Жителю Миасса грозит 200 тысяч штрафа за обнародование откровенных фотографий бывшей возлюбленной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи Миасса направили в суд дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, южноуралец жил у своей любовницы, которая была старше кавалера на 14 лет. Периодически он выезжал в длительные командировки, и тогда тосковавшая пассия отправляла ухажеру свои фото эротического содержания.

После четырех лет совместной жизни южноуральцы расстались. По какой причине женщина указала ухажеру на дверь, неизвестно. Однако молодой человек оказался на редкость обидчивым. Из мести он решил обнародовать интимные снимки бывшей возлюбленной и выставил их на всеобщее обозрение в социальных сетях. Это крайне не понравилось женщина, и та обратилась в полицию.

«Сейчас дело направленно в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, – цитирует Telefakt старшего следователя отдела СКР по Миассу Владимира Скребкова. – Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.18

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