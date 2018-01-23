В Челябинске ребенка-инвалида оставили без пенсии из-за отсутствия прописки

Челябинские чиновники отказались платить пенсию ребенку-инвалиду из-за отсутствия регистрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, прокурор Курчатовского района Челябинска обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего к районному управлению пенсионного фонда России с требованиями о признании незаконным решения Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан, возложении обязанности назначить социальную пенсию по инвалидности.

Прокуратурой района в ходе проверки установлено, что управлением пенсионного фонда района нарушены права несовершеннолетнего при установлении социальной пенсии, поскольку она назначена с момента регистрации истца по месту жительства на территории Челябинской области, а не с момента установления инвалидности категории «ребенок-инвалид».

Курчатовский районный суд согласился с прокурором и вынес решение об удовлетворении требований. Довод ответчика о том, что свидетельство о регистрации по месту пребывания не является документом, подтверждающим постоянное проживание на территории Российской Федерации, судом во внимание не принят.

Прокуратурой области требования районного прокурора поддержаны в суде апелляционной инстанции, которая оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу управления пенсионного фонда района – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.18

На Южном Урале детей в больнице лечили просроченными лекарствами. / Нули и единицы – о будущем страны. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / В школах Челябинска отменены занятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»