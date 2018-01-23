Расслабились? В Челябинске проигнорировали потенциальную бомбу

Полиция Челябинска не стала проверять оставленный на улице портфель.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, сообщение о подозрительном предмете на перекрестке улиц Косарева и Комсомольского проспекта поступило на пульт дежурного накануне в 20:09. Очевидцы сообщили, что на остановке кто-то оставил портфель и в нем может быть бомба.

«Оповещение оперативных и диспетчерских служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам», – сообщается в сводке ЕДДС за прошедшие сутки. Передачу информации в силовые структуры подтвердил и старший оперативный дежурный системы «112», добавив, что полиция обязана реагировать на любой подозрительный предмет.

Между тем, в УМВД Челябинска о вчерашнем происшествии в Курчатовском районе не в курсе. В пресс-службе ведомства заявили, что сообщение о подозрительном предмете из ЕДДС к ним не поступало, полицейские на место не выезжали. В ведомстве предположили, что с ситуацией разобрались на месте: как вариант, нашелся хозяин портфеля.

Челябинск, Юлия Димова

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