В полиции рассказали о «бомбе» в портфеле на челябинской остановке

В УМВД Челябинска уточнили подробности ЧП на остановке общественного транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», информация о бесхозном портфеле на остановке «Улица Косарева» по Комсомольскому проспекту поступило накануне в 20 часов по телефону «112». Дежурный ЕДДС, согласно утвержденным алгоритмам, передал информацию в полицию Челябинска, однако силовики прокомментировать ситуацию оперативно не смогли, заявив, что сигнал о происшествии к ним не поступал.

После публикации РИА «Новый День» выяснилось, что сотрудники МВД все же выезжали на место потенциального взрыва.

«По факту обнаружения бесхозного предмета, в районе остановки «Косарева» по Комсомольскому проспекту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску зарегистрировано сообщение. На место выезжали сотрудники полиции, опасных предметов не обнаружено», – сообщается в официальном комментарии силового ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

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