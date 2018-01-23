ФАС предписало перенести сроки «мусорного» аукциона для Челябинского кластера

Челябинское УФАС нашло множество нарушений в аукционной документации по полигону ТКО для Челябинского кластера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, 22 января комиссия ведомства признала обоснованными жалобы ООО «Спецпроект» и ООО «Экосфера» на действия регионального минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Челябинского кластера Челябинской области.

«Действия министерства при организации и проведении данных торгов не соответствуют Постановлению Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами», – пришли к выводу антимонопольщики.

Напомним, министерство экологии Челябинской области 17 декабря 2017 года объявило торги по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера. Прием заявок осуществлялся до 15 января 2018 года, подведение итогов было назначено на 1 февраля. Срок действия соглашения составит 10 лет.

Как сообщила заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева, в общей сложности было рассмотрено 16 изложенных в жалобах доводов, большинство из которых были признаны обоснованными.

Так, организатор ошибочно указал, что максимальная стоимость услуги регионального оператора за 10 лет должна составить 24,2 миллиарда рублей. При этом подателями жалоб установлено и антимонопольной службой подтверждено, что в результате верно проведенных расчетов сумма должна составить порядка 22 миллиардов рублей. Неверное указание данной стоимости могло привести к неправильному формированию иных условий контракта.

Кроме того, банковская гарантия, установленная в качестве обеспечения исполнения соглашения, в размере 15% от приведенной стоимости услуг регоператора в течение первого года также должна быть снижена. Законодательством определена обязанность предоставлять организатору торгов банковскую гарантию в размере не менее 5%. Превышение данного порога должно иметь соответствующие обоснования. Однако приведенные министерством доводы были признаны неубедительными.

Комиссия указала, что увеличение размера банковской гарантии в конечном итоге отразится на гражданах, поскольку приведет к увеличению тарифа на услугу по обращению ТКО для населения Челябинского кластера.

Также в конкурсной документации организатор торгов предъявил к будущему исполнителю соглашения избыточные обязательства, которые не входят в его сферу деятельности. Условиями оказания услуг была обозначена обязанность по организации содержания территорий в зоне деятельности регоператора, обеспечению содержания контейнерных площадок (в случае их передачи собственниками регоператору для содержания и обслуживания) и поддержанию в актуальном состоянии электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области.

Кроме того, регоператору вменена ответственность в виде пени от суммы банковской гарантии за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных не только заключенным соглашением, но и иными нормативными правовыми актами в области обращения с отходами, охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Второе условие противоречит действующему законодательству.

Челябинское УФАС России выдало министерству предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлении срока подачи заявок не менее чем на 20 дней. Таким образом, у участников торгов, сформировавших и подавших свои заявки в соответствии с требованиями документации, не соответствующей действующему законодательству, и потенциальных участников будет время для корректировки и подачи заявок.

За нарушение требований действующего законодательства чиновник министерства, готовивший аукционную документацию, будет привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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