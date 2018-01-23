На Южном Урале продолжается рост заболеваемости ОРВИ: в школах приостанавливают занятия

Образовательные организации Челябинской области начинают вводить карантин.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая.
За 3 неделю года (с 15 по 21 января) зарегистрировано 21 тысяча 422 случая ОРВИ, показатель составил 64,9 на 10 тысяч населения. Несмотря на рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 9%, уровень заболеваемости ниже порогового на 11%, отмечают медики.
Рост заболеваемости отмечается в 32 муниципальных образованиях области, в 6 – отмечается превышение эпидемических порогов. В областном центре за 3 неделю зарегистрировано 9 тысяч 629 случаев ОРВИ, показатель составил 80,32 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 3,8% и ниже уровня эпидпорога на 27%.
По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, случаев гриппа не зарегистрировано.
В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 1 общеобразовательной организации и 3 классах 2 школ.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.01.18
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