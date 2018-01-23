Южноуральцу грозит 20 лет тюрьмы за 40 свертков «синтетики»

Магнитогорские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, закладывавшего наркотическое средство в тайник с целью дальнейшего сбыта.

Установлено, что неработающий ранее не судимый 35-летний мужчина осуществлял распространение наркотиков на территории города мелкими партиями, подыскивая покупателей при помощи Интернета.

Из тайника изъято порядка 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения, масса двух из которых составляет около 1,3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30 пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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