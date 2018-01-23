Ученые придумали, как избавиться от монополии фармакологических концернов

В Шотландии придумали, как избавиться от монополии фармакологических концернов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа ученых Университета Глазго разработала метод 3D-печати портативных реакционных сосудов, необходимых при производстве лекарств.

Метод усовершенствовал разработки шотландских исследователей 2012 года. И если предыдущая версия позволяла печатать реакционные сосуды, позволяющие производить простейшие химические соединения, то теперь, благодаря печати нескольких соединенных между собой емкостей, в них возможно проводить 4 вида химических реакций, состоящих из 12 различных шагов – от фильтрации до выпаривания. При этом потребуется для этого лишь специальное программное обеспечение, набор компонентов и принтер стоимостью около 2 тысяч американских долларов.

Шотландские химики уже опробовали свою разработку: добавляя реагенты и растворители в необходимом порядке и с заданной периодичностью, синтезировали баклофен (миорелаксант центрального действия), противосудорожный препарат и средство от язв.

При этом сами ученые уверены: 3D-печать реакционных сосудов более эффективна, нежели их покупка. «Такой подход позволяет печатать редкие препараты, которые трудно производить в промышленных масштабах, а также дает возможность адаптировать состав лекарства в зависимости от способа его применения», – цитирует «Хайтек» одного из авторов разработки Лироя Кронина.

На первом этапе подобные емкости можно будет использовать для производства лекарств в удаленных регионах или на МКС, а также для получения небольших объемов препаратов, снятых с производства. В будущем технологию планируется полностью автоматизировать, однако уже сейчас при наличии необходимых компонентов любой человек сможет, используя реакционные сосуды, произвести на дому любые лекарственные препараты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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