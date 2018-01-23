В Троицке кассир три месяца таскала из кассы деньги бюджетного учреждения

В Челябинской области кассир бюджетного учреждения три месяца таскала деньги из кассы организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, Магнитогорским следственным отделом ведомства возбуждено уголовное дело в отношении кассира Троицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2017 года сотрудница организации не раз запускала руку в кассу учреждения. По предварительных данным, за три месяца женщина присвоила около 20 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.18

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