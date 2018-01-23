В США заявили о захвате России инопланетянами (ВИДЕО)

Уфологи США заявили о высадке в России инопланетян.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователей переполошил выложенный на Ютуб видеоролик, записанный на видеорегистратор автомобиля под Санкт-Петербургом.
Правда, в своих комментариях уфологии из США почему-то решили, что действие разворачивается на просторах Сибири. Как пишет OAne.ws, исследователи заявили, что на записи запечатлен космический летательный аппарат в виде переливающейся сферы, приземлившийся в России.
Начавшуюся панику развеяли жители Санкт-Петербурга, рассказав, что НЛО оказалось рекламной конструкцией.
Самые наблюдательные даже обратили внимание, что на сфере периодически заметна надпись «Банк России»
Впрочем, и среди россиян нашлись те, кто склонен поддержать американских исследователей. Возможно, на такую мысль их натолкнуло несогласие с политикой, проводимой Центробанком.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.01.18
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