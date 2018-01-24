В школах Челябинска вновь отменили занятия

Морозы не дали юным челябинцам пойти в школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, сегодня, 24 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 класс первой и второй смен. Температура воздуха в областном центре на 6:300 составляла 26 градусов Цельсия ниже нуля, ветер 3 метра в секунду. Днем ожидается -24 градуса.

«Уважаемые родители! – обращаются к южноуральцам городские спасатели. – В холодную, морозную погоду одевайтесь сами и одевайте своих детей тепло! Проследите, чтобы ваш ребенок был одет в соответствии с прогнозом погоды. Старайтесь носить зимой шерстяные (пуховые) вещи. Собирая ребенка в школу, проследите, чтобы он взял с собой шерстяные или пуховые варежки (перчатки), на голове у него должна быть шапка (меховая или из плотного не продуваемого материала). Зимняя обувь должна быть свободная, верхняя одежда – соответствовать сезону и погоде. Перед выходом на улицу нанесите на щеки, нос и лоб питательный (но не увлажняющий!) крем. Для губ используйте гигиеническую помаду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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