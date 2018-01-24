В Челябинске начальница почтового отделения присвоила почти 100 тысяч рублей из кассы учреждения

Начальница почтового отделения в Челябинске «забыла» внести в кассу 94 тысячи рублей, полученных от клиентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал местную жительницу виновной в присвоении денег, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что женщина, работая начальником одного из отделений почтовой связи города, в период с февраля по май 2017 года умышленно не внесла в основную операционную кассу около 94 тысяч рублей, внесенные клиентами в качестве коммунальных платежей и электронных переводов.

Впоследствии, при составлении ежедневных сводных денежных отчетов внесла в них заведомо ложные сведения о нахождении денежных средств в кассе почтового отделения. Недостача денежных средств была выявлена в результате внеплановой служебной проверки, проведенной руководством Челябинского почтамта, по итогам которой виновная была уволена.

Суд приговорил челябинку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, взыскав сумму причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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