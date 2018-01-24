Трое челябинцев выманили у ломбарда полтора миллиона под залог несуществующего авто

Жители Челябинска предстанут перед судом за мошенничество в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Челябинска, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия горожане в феврале 2017 года, предоставив поддельный ПТС на автомобиль марки «Lexus LX570» сотрудникам организаций, предоставляющих займы под залог транспортных средств, совершили хищение выданных денежных средств, принадлежащих ООО «ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ» в размере 800 тысяч рублей и ООО «Ломбард Ломбардини» в сумме 720 тысяч рублей.

Представителями потерпевшей стороны заявлены гражданские иски на сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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