Лопаются рельсы: в Челябинске из-за морозов остановились трамваи

В Челябинске холода парализовали работу городского транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о череде аварий с участием трамваев рассказали в соцсетях местные транспортники. Накануне днем вагон 15-го маршрута сошел с рельсов на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы. ЧП произошло из-за лопнувшего на морозе рельса. По предварительным данным, пострадавших нет.

Не прошло и суток, как аналогичное происшествие случилось на проспекте Победы между улицами Косарева и Краснознаменной. Сегодня утром на данном участке из-за поврежденного полотна сошел с рельсов вагон, следовавший в сторону центра. В результате происшествия на проспекте скопилось около десятка трамваев, двигавшихся по маршрутам №14, 15, 16, 17, 22.

К 11 часам движение полностью восстановлено. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 3 декабря на перекрестке улиц Цвиллинга и Евтеева во время движения трамвая выпал кусок рельса длиной 20 сантиметров.

Через пару дней из-за неисправности путей встали трамваи на перекрестке улицы Цвиллинга и Карла Маркса. Транспортники заявили, что сход вагона произошел из-за неисправной стрелки.

7 декабря очередной инцидент с участием трамвая произошел на Свердловском проспекте, где также выпал кусок рельса, на этот раз длиной 46 сантиметров.

Отметим, на двух последних участках минувшей осенью были капитально отремонтированы трамвайные пути и автодорожное покрытие.

При этом, в мэрии Челябинска электротранспорт считают самым надежным и безопасным, заявляя, что трамваи ходят в любую погоду. Как оказалось – нет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.01.18

В Магнитогорске обменяются опытом специалисты по охране труда ведущих металлургических предприятий России. / На Южном Урале бутлегер в погонах отделался условным сроком. / Трое челябинцев выманили у ломбарда полтора миллиона под залог несуществующего авто. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»