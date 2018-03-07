В Челябинске нашли причину поломок трамвайных путей

Челябинские транспортники установили причину сходов трамваев.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей зимой участились дорожные аварии с участием общественного транспорта. Один за другим на разных участках дорог начали лопаться и вылетать куски рельсов.

В ООО «ЧелябГЭТ» ранее объясняли происходящее низкими температурами. Между тем, вагоны сходили и на тех участках трамвайных путей, которые были заменены прошлой осенью в ходе капитального ремонта. Последние несколько случаев выпадения рельсов произошли в конце февраля на улице Новороссийской.

За сутки на одном и том же участке из-за просевшего стыка рельса сошли два вагона. В ходе ремонта выяснилось, что трамвайные пути не чистили много лет, рельсы занесены землей и пылью, дренаж не работал.

Отметим, до недавнего времени обслуживанием трамвайных путей занималась частная фирма. После нескольких случаев схода вагонов подрядчику направили запрос с требованием разъяснить ситуацию. В настоящий момент транспортники ремонтируют дорожное полотно своими силами. По данным руководства «ЧелябГЭТ», грубые нарушения также были допущены при ремонте улично-дорожной сети: рельсы первоначально уложили в земляной, а не дренажный грунт, вследствие чего трамвайные пути начали гнить и проседать.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.18

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