В Челябинске сошел с рельсов трамвай – второй за сутки

В Ленинском районе парализовано движение электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 9 часов на улице Новороссийская. «Проблемы с рельсовым полотном, сход вагона», – сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт». На время ремонта путей трамвайные маршруты №8, №18 и №22 следуют только до КБС.

Отметим, накануне вечером из-за просевшего стыка рельса на той же улице с рельсов сошел другой вагон, также на улице Новороссийская.

Чтобы поставить трамвай на место, ремонтникам пришлось задействовать автомобиль «Рено Логан». Легковушку подцепили тросом к вагону, после чего несколько мужчин принялись раскачивать трамвай, чтобы сдвинуть его с места. Другим вагоновожатым во избежание аварии при проезде данного участка рекомендовали снизить скорость до 3-5 километров в час.

Челябинск, Юлия Димова

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