Трамвайные пути в Челябинске разваливаются на глазах

В центре Челябинска продолжают разваливаться трамвайные пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент снова произошел на улице Цвиллинга, на сей раз недалеко от ДК железнодорожников. Об этом сообщили в группе «Подслушано Челябинский транспорт».

«Выпал кусок рельса по правой нитке, не доезжая остановки «Улица Орджоникидзе» в направлении центра, – обратились администраторы к водителям трамваев. – Снижайте скорость до 3 – 5 километров в час во избежание схода».

Правда, далеко не все участники группы обрадовались такому совету: на фотографии поломки видно, что вывалился кусок рельса длиной около 20 сантиметров. «Да тут вообще ездить нельзя», – возмутился один из горожан. На что ему ответили: «Как и по крестовине Победы – Каслинская».

Напомним, это далеко не первый случай нынешней зимой, когда в Челябинске «лопаются» рельсы. Руководство ООО «ЧелябГЭТ» объясняет происходящее низкими температурами. Между тем, зима 2017018 года – одна из самых теплых за последнее время. Но ранее столь частых случаев выпадения кусков рельсов не было. Тем более, что происходят они и на тех участках трамвайных путей, которые были заменены осенью минувшего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.02.18

На Южном Урале нашли мертвыми женщину с шестилетним ребенком. / «Нас специально истребляют»: сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались на снижение зарплат. / В жилом доме Магнитогорска рухнул потолок: есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»