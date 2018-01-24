Челябинцу, напавшему на школьницу, предъявили обвинение в убийстве

Челябинца, напавшего на 15-летнюю школьницу, отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», нападение произошло вечером 19 января около одного из домов Тракторозаводского района.

15-летняя челябинка возвращалась домой из музыкальной школы, когда неизвестный набросился на нее. По данным следственного управления СКР по Челябинской области, горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил незнакомую ему школьницу гантелей по голове. Лежавшую на дороге девочку заметили случайные прохожие, которые и вызвали «скорую» и полицию.

Позднее нападавшего задержали на съемной квартире. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, 37-летнему челябинцупредъявлено обвинение в покушении на убийство.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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