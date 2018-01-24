В Челябинске из-за нехватки вагонов на линию выпустили экскурсионный трамвай

Челябинские не хватает трамвайных вагонов – транспортникам приходится изгаляться, чтобы хоть как-то соблюсти график.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото экскурсионного трамвая с табличкой маршрута №3 появилось на одном из форумов, посвященных проблемам общественного транспорта.

«В связи с нехваткой исправного подвижного состава в депо №2 в пассажирском обслуживании задействован экскурсионный вагон», – прокомментировал автор снимка.

При этом, по данным экспертов, ранее на маршрут, следующий от ЧМК до завода имени Колющенко, уже привлекали трамваи из депо №1. «Я не понимаю. Если вопрос о подвижном составе уже так остро стоит в областной столице, то почему они даже 10 вагонов не покупают новых. Вредительство уже откровенное какое-то», – возмущается один из форумчан. «А что тут непонятного? – ответил ему житель Челябинска. – Приходит мэр, которого жители не выбирали, ежемесячно пускает лозунги про будущее общественного транспорта, в основном ГЭТа: но в основном – сотрясение воздуха и за 2 года купленный один «рыжик». И это при том, что парк трамвайный изношен на 88%!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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