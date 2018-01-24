Неоправданный оптимизм: общественный транспорт Златоуста решили отдать частнику

В правительстве Челябинской области поддержали предложение отдать общественный транспорт Златоуста в концессию на 30 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел совещание с руководителями компании «Автодор-Инвест». Инвесторы намерены выступить с концессионной инициативой по модернизации транспортной инфраструктуры Златоуста.

«На сегодня практически все крупные города Челябинской области нуждаются в реновации транспортных систем, – отметил губернатор, открывая совещание. – Златоуст – интересный город: златоустовский трамвай является самым высокогорным в Европе. Это, по сути, одна из визитных карточек Челябинской области. И важно максимально подчеркнуть и сохранить это своеобразие».

Назвав златоустовский трамвай самым высокогорным в Европе, губернатор явно погорячился: златоустовский трамвай, действительно, считается самым высокогорным в России, так как курсирует на высоте 400 – 600 метров над уровнем моря, но швейцарском Риффельальптраме трамвай ходит на высоте 2 тысячи 210 метров над уровнем моря, а французский трамвай «Монблан» забирается с 584 метров (на этой высоте расположена нижняя станция) до 2 тысяч 372 метров над уровнем моря.

Впрочем, неоправданно оптимистичным выглядел на этой встрече не только губернатор Дубровский.

Управляющий директор ООО «Автодор-Инвест» Юрий Волков представил предварительные предложения по концессионному соглашению. Так, среди задач проекта стоит модернизация трамвайных линий, трамвайно-автобусного депо, электрохозяйства, увеличение скорости движения трамвая, оптимизация трамвайно-автобусной сети, оснащение линий новыми современными трамваями и автобусами, создание современных транспортно-пересадочных узлов.

«Участниками проекта могут выступить три стороны, – уточнил Юрий Волков. – Это концедент – администрация Златоуста, концессионер – инвестор, и правительство Челябинской области в качестве гаранта. Срок концессионного соглашения – с 2018 по 2047 годы, при этом инвестиционная фаза придется на 2018-2020 годы, эксплуатационная фаза на 2020-2047 годы. Предварительно объем инвестиций может составить 4-4,3 миллиарда рублей».

По мнению представителей «Автодор-Инвест», в настоящее время Златоусту необходима новая взвешенная программа маршрутизации общественного транспорта, основанная на оценке и прогнозе людских потоков, мобильности населения. В будущем, благодаря внедрению оптимизированной маршрутной схемы, концессионер планирует обслуживать около 80% всего пассажиропотока в городе. В целях решения задач проекта инвестор намерен приобрести 40 новых трамваев и 44 автобуса, построить 6 транспортно-пересадочных узлов и реконструировать 226 остановочных пунктов. Согласно дорожной карте проекта, уже в первом полугодии «Автодор-Инвест» намерен подготовить документы для частной концессионной инициативы.

«Мы готовы вас поддержать, Златоуст – небольшой город, где можно реализовать красивый проект модернизации общественного транспорта, а потом, возможно, тиражировать его, – отметил Борис Дубровский. – Но вы должны также четко представлять все возможные риски, обеспечить населению современный и качественный сервис, чтобы жители города поддержали проект».

Стоит отметить, что Златоуст – не первый город в России, интерес к общественному транспорту которого проявляет «Автодор-Инвест». В 2017 году компания предлагала заключить аналогичное концессионное соглашение властям Екатеринбурга. Однако столица УрФО отказалась от слишком рискованного эксперимента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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