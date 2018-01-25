Южноуральские коммунальщики не хотят платить за электричество

В Челябинской области прокуратура заставила УК оплатить миллион за электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт», прокуратура Увельского района провела проверку соблюдения законодательства со стороны коммунальных предприятий, имеющих задолженность за поставленные энергоресурсы.

Долг МУП «Коммунальные услуги» за потреблённую электроэнергию перед ПАО «Челябэнергосбыт» к середине декабря составил около 1,5 миллиона рублей. По результатам проверки прокурором района директору МУП «Коммунальные услуги» внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием принять конкретные меры по погашению задолженности перед ПАО «Челябэнергосбыт».

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность предприятия перед энергетиками погашена в сумме 1 миллион рублей, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Отрадно, что такая мера стала действенной в отношении МУП «Коммунальные услуги» Увельского района. Однако в целом ситуация с неплатежами управляющих компаний в регионе остаётся напряжённой, – подчёркивает директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – На начало года дебиторская задолженность этой категории потребителей достигла 460 миллионов рублей. Возглавляют анти-рейтинг должников ДЕЗ Калининского района Челябинска, недоплативший за потреблённую электроэнергию 30 миллионов рублей, «Жилищная управляющая компания» Копейска и управляющая Компания «КГХ» из Златоуста с долгами по 12,5 миллиона рублей у каждой».

В ПАО «Челябэнергосбыт» отмечают, что компания использует все законные меры воздействия на злостных неплательщиков. В том числе регулярно обращается в надзорное ведомство с заявлениями о принятии мер прокурорского реагирования по конкретным должникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.18

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