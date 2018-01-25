«Как в девяностые»: челябинские пенсионеры кинулись разбирать колбасу из попавшей в ДТП «Газели»

В Челябинске пожилые горожане решили воспользоваться аварией с участием перевозившей мясные продукты машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП с участием двух «Газелей» произошло вчера, 24 января, в Ленинском районе города. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

Машина, перевозившая продукцию одного из мясоперерабатывающих предприятий, при повороте налево не пропустила ехавший по встречной полосе автомобиль. После столкновения обе машины выехали на тротуар к остановке, сбив перед этим ограждение.

Из «Газели» посыпались на землю мясо, колбасы и пельмени. По словам очевидцев, некоторые пенсионерки, бывшие рядом, бросились разбирать колбасу. «Как принуждают людей жить, так и живут! – вступился за пожилых челябинок один из комментаторов. – Как в девяностые!» Правда, другие настаивают: никто ничего не присваивал, наоборот, горожанки помогли водителю собрать всю продукцию собрали, которую перегрузили на другую машину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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