В Челябинской области на детей рухнул потолок

В Еманжелинске обвалился потолок муниципального общежития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 24 января. Об этом активисты организации «Гражданский патруль» сообщают на своих страницах в социальных сетях.

Куски бетона со штукатуркой обвалились в душевой и уборной комнатах. В месте обвала образовалась гигантская трещина, грозящая обрушением стены и даже дома. Штукатурка, говорят активисты, рухнула на головы двум детям.

«Проснуться под руинами в любое время может 31 семья с детьми, – пишут общественники. –. Напомним, несколькими днями ранее по жалобе жильцов в общежитии провела исследование общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Правозащитники зафиксировали массу нарушений, говорящих об аварийном и антисанитарном состоянии здания. По результатам собственной проверки 16 января они направили жалобы в прокуратуру и управление Роспотребнадзора Челябинской области».

Об угрозе жизни и здоровью людей известно и в администрации города, подчеркивают активисты. Но жильцов, не смотря на опасную ситуацию и все имеющиеся для этого документы, не расселяют. В своем последнем интервью глава города заявил, что надеется на прочность стен.

Часть помещений предоставлены по договору социального найма администрацией Еманжелинского городского поселения лицам, нуждающимся в благоустроенном жилье. Среди них несколько многодетных семей.

Стены внутри общежития разрушены до кирпича, деревянные полы сгнили и местами провалились, влажные коридоры и санузлы поражены грибком. Срочного ремонта требует и инженерное оборудование и электропроводка. В городе уже никто не сомневается в скором обрушении общежития, ему даже дали прозвище – Призрак.

«Как нам жить дальше, мы не знаем, – говорит одна из жительниц дома. – Это просто ужас. Посмотрите, какие трещины. Скоро стена рухнет. Там уже видно улицу».

По информации «Гражданского патруля», дом признан ветхо-аварийным в 2015 году. На тот момент износ строения составлял 85%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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