В Челябинской области суд лишил имущества пенсионеров, обидевших бывшего вице-губернатора

Жители Сосновского района осуждены за хищение имущества птицефабрики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 57-летнюю и 61-летнего местных жителей виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что южноуральцы работали кладовщицей и водителем в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (принадлежит бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову). В марте 2016 года работники начали вывозить с предприятия излишки кормовых добавок. За полгода они вывезли поливитамины на общую сумму свыше 4,3 миллиона рублей.

Судом каждому из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» о взыскании причиненного ущерба судом удовлетворены в полном объеме и взысканы в солидарном порядке с осужденных.

Кроме того, судом обращено взыскание на арестованное в ходе следствия имущество пенсионеров: деньги, долю в квартире и автомобиль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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