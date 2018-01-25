На Южном Урале сохраняются аномальные морозы

Аномально-низкие температуры продержатся в Челябинской области еще пару дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, аномально-холодная погода со среднесуточными температурами ниже нормы на 7 и более градусов сохраняется в отдельных районах Южного Урала до 26 января. Аналогичная ситуация наблюдается и в Курганской области, отмечают синоптики.

Так, в пятницу в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Температура воздуха ночью -25, -30, в низинах до -34, на крайнем западе – 20 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется к отметке -15, -20 градусов, на крайнем западе – до -10.

Морозной будет и ночь субботы: -25, -30, в низинах до -34, на крайнем западе – 20 градусов ниже нуля. Днем ожидается -15, -20 градусов, на крайнем западе – до -10.

В Челябинске в ближайшую ночь столбик термометра опустится до -28, -30 градусов, днем синоптики прогнозируют 17-19 градусов ниже нуля. В субботу морозы начнут отступать. И если ночью в областном центре ожидается -25, -27, то уже днем столбик термометра поднимется к -13, -15 градусов.

По данным «Гисметео», следующая неделя обещает быть для Челябинска достаточно мягкой. Так, уже в воскресенье днем ожидается всего 9 градусов ниже нуля, а с началом недели температура днем не опустится ниже -10 градусов (в понедельник). Снег же, который придет в город в среду, будет способствовать дальнейшему смягчению температуры. В четверг, 1 февраля, днем ожидается -4 градуса, в пятницу – 6 градусов ниже нуля, а в субботу, 3 февраля, столбик всего 1 градус не дотянет до нулевой отметки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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