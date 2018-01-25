Присяжные признали жительницу Южного Урала виновной в убийстве дочери-младенца

Жительнице Челябинской области не помогло обращение к коллегии присяжных.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, коллегия присяжных заседателей Челябинского областного суда вынесен обвинительный вердикт в отношении женщины, обвиняемой в совершении убийства своей малолетней дочери.

Напомним, Алена Чеченева (Лымарь) обвиняется в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Следствием установлено, что в 23 февраля 2015 года жительница Бредов несколько раз ударила свою четырехмесячную дочь твердым тупым предметом по голове, отчего девочка скончалась на месте.

Уголовное дело уже направлялось в суд в июле 2015 года, где было рассмотрено с вынесением обвинительного приговора. Однако женщина обратилась в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой об ограничении действующим уголовно-процессуальным законодательством ее конституционного права на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Конституционный суд, проверив конституционность пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ, признал доводы брединки обоснованными и обязал федерального законодателя внести в уголовно-процессуальное законодательство изменения, обеспечивающие женщинам реализацию права на рассмотрение их уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.

Это обстоятельство послужило основанием для отмены приговора суда и возобновления расследования в целях последующего утверждения обвинительного заключения вышестоящим прокурором и направления уголовного дела в областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей.

24 января 2018 года в постоянной сессии Челябинского областного суда в Магнитогорске коллегия суда присяжных вынесла обвинительный вердикт. Кроме того, по данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Чеченева признана не заслуживающей снисхождения

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей судом будет вынесен приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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