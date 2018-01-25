Томинский ГОК «поставили на паузу» до выборов президента: стройка приостановлена, лес продолжают рубить

На площадке строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) снизилась интенсивность работ. Об этом активистам движения «Стоп ГОК» рассказывают жители Сосновского района, сообщил член координационного совета движения Василий Московец.

«Прокуратура в своем ответе на наше обращение пишет, что стройка Томинского ГОКа приостановлена, – рассказал РИА «Новый День» общественник. – Но работы там все равно ведутся: лес рубят, бетоновозы ездят. Хотя бетон, действительно, не заливают, и интенсивность работ снизилась».

Между тем, в Челябинске работники, задействованные на строительстве ГОКа, рассказывают, что стройка приостановлена до апреля. «Со слов водителя, работающего на стройке Томинского ГОКа, из недавнего случайного разговора в магазине, стройку приостановили до апреля», – написала в соцсетях одна из жительниц Челябинска. «У меня тоже есть информация от знакомых знакомых, что зарплату подрядчикам не платят, и они ищут другую работу», – поделилась другая горожанка.

Правда, последней информации эко-активисты не особенно верят. Не исключено, что подобные слухи распространяются специально сторонниками строительства ГОКа, осторожно предполагают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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