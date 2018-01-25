Ученые обнаружили микроскопическую «копию» Арнольда Шварценеггера

Биологи назвали самую маленькую муху планеты в честь «Мистера Олимпии» и экс-губернатора Калифорнии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самую миниатюрную муху на Земле американские энтомологи открыли в Калифорнии. Длина тела взрослой особи насекомого, получившего имя Megapropodiphora arnoldi, достигает 395 микрометров.

Этот вид относится к числу так называемых мушек-горбаток, обитающих, как правило, в тропиках и субтропиках. Обычно взрослые особи питаются соками растений, но у их личинок «гастрономические пристрастия» намного шире. Например, недавно биологи выяснили, что некоторые из них, вселяясь в муравьев и пчел, вынуждают их покинуть улей или муравейник и умирать в одиночестве.

Нового представителя мух-горбаток энтомологи из Музея естественной истории Лос-Анджелеса обнаружили на территории административной столицы Калифорнии. Однако на мысль назвать его в честь актера, бодибилдера и политика навело отнюдь не то, что Железный Арни занимал с 2003 по 2011 годы пост губернатора этого южного штата, а облик насекомого.

«Как только я увидел эти «фактурные» ноги, я сразу понял, что я просто должен назвать это насекомое в честь Арнольда, – цитирует РИА «Новости» Брайана Брайна, руководителя группы. – Шварценеггер не только является одной из культурных икон современности и важной фигурой в политике, но лично для меня он и его автобиография были примером того, что и я могу накачать свои мышцы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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