В Магнитогорске будут судить тракториста, сбившего пенсионерку на переходе

В Челябинской области перед судом предстанет водитель трактора, сбивший пенсионерку на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего тракториста муниципального дорожного учреждения, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия южноуралец днем 15 июня 2017 года, управляя технически исправным трактором «Беларус», следовал по проезжей части улицы Доменщиков в Магнитогорске со скоростью около 14 километров в час.

Проезжая через нерегулируемый пешеходный переход, расположенный в районе дома №13 по улице Доменщиков, мужчина из-за ограничивающей обзор роторной косилки не заметил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 70-летняя пенсионерка получила закрытый перелом левой плечевой кости, определенный как тяжкий вред здоровью.

«В нарушение требований пункта 10.1 Правил дорожного движения обвиняемый не учел особенности своего транспортного средства, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, создал опасность пешеходу, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода», – резюмировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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