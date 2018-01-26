Бомба замедленного действия: Томинский ГОК готовит челябинцам еще один «сюрприз»

Внимание челябинцев обратили внимание на еще одну сторону деятельности Томинского ГОКа, остававшуюся за пределами обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе взрывных работ при разработке Томинского месторождения медно-порфировых руд еженедельно будет высвобождаться 800 тысяч и более вредных газов. Об этом рассказала участница движения «Стоп ГОК» Надежда Рассказова.

По специальности г-жа Рассказова – климатолог. Однако, после ее выступления на второй встрече по проблеме строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), на котором представители РМК и приглашенные ими эксперты подвергли ученую довольно жесткому прессингу, она стала получать письма от экспертов, желавших оказать ей поддержку.

Среди обращений оказалось и письмо горного инженера, выпускника Московского горного института Александра Виниченко. «Александр Петрович обратил внимание, что в Общественной палате не поднимался вопрос о влиянии продуктов взрывов при ведении взрывных работ на карьере ГОКа, – отметила ученая. – После выполнения горных работ по вскрытию карьерного поля дальнейшие работы проводятся по скальным грунтам. И при заявленной высокой годовой добыче медной руды массовые взрывы будут происходить еженедельно. И расход взрывчатых веществ будет составлять от 20 до 50 тонн и более. При этом соотношение образования продуктов взрыва на 1 килограмм взрывчатого вещества будет составлять 40 литров вредных газов при использовании промышленных взрывчатых веществ («Методическое пособие по производству массовых взрывов на карьерах и рудниках Сибири и Дальнего Востока»). А если используются взрывчатые вещества собственного производства, которые обычно обладают меньшей способностью разрушения, это соотношение будет еще выше».

Таким образом, при массовом взрыве будет высвобождаться минимум 800 тысяч литров вредных газов. И это при условии, что израсходовано будет только 20 тонн взрывчатых веществ. А задействуют 50 тонн взрывчатки, то речь будет идти уже о 2 миллионах литров. Между тем, в продуктах химического превращения промышленных взрывчатых веществ присутствуют такие вредные для человека газообразные вещества, как окись углерода, окислы азота, метан, аммиак, конденсированный углерод. «А при проведении массовых взрывов, которые и будут производиться на Томинском ГОКе, основная масса образующейся пыли переходит в пылегазовое облако, – отмечает Надежда Рассказова. – И это самое страшное. Потому что оно поднимается на высоту от 100 до 300 метров и распространяется, естественно, по розе ветров на 8-12 километров. То есть как раз до Шершневского водохранилища».

Дело осложняется и тем, что город – это система особой циркуляции, отмечает эксперт. И в Челябинске застройка часто велась неправильно. «У нас существуют места, где очень плотная застройка, есть места понижения и два, так называемых, «острова тепла», где скопление каменных, кирпичных, бетонных зданий плюс асфальтовое покрытие, особенно летом, приводит к тому, что циркуляция изменяется. Она становится другой. И в некоторых местах, особенно там, где плотная застройка, воздух просто запирается. Это приводит к тому, что живущие там люди, особенно в период НМУ, получают высокую дозу отравляющих веществ».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.18

ФСБ провела обыски в южноуральской полиции. / Челябинская область попала в тройку самых криминальных регионов России. / Полиция нагрянула в штаб Навального в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»