На оживленной дороге в центре Челябинска вырвали запрещающие знаки (ВИДЕО)

У спорного поворота у заправке на улице Труда в Челябинске исчезли запрещающие дорожные знаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история с автозаправкой, расположенной в центре Челябинска – на улице Труда напротив многофункционального центра – продолжает обрастать странными подробностями.

Напомним, в прошлом году на противоположной от МФЦ стороне улицы Труда, в районе ТРК «Гагарин-парк», изменили схему движения транспорта, после чего поворот на АЗС стал нарушением. После этого к заправке стало можно добраться, лишь объехав ТРК: автомобилистам приходилось поворачивать за 100 метров до привычной своротки, следовать знакам «Дорога с односторонним движением» и, лишь объехав торгово-развлекательный комплекс, подъезжать к АЗС.

На привычном же для водителей съезде со стороны улицы Труда были установлены знаки «Поворот направо запрещен» и «Въезд запрещен». Однако автомобилисты зачастую продолжали ездить «на автомате» и не обращали внимания на запрещающие дорожные знаки.

Такое нарушение карается штрафом в 5 тысяч рублей. Но до недавнего времени многим зазевавшимся горожанам удавалось избежать наказания, так как лишь изредка на этой точке можно было встретить наряд ГИБДД. Однако в новом году на этом месте повесили камеру видеофиксации, и полетели к водителям «письма счастья» с требованием оплатить штраф. Это вызвало бурю негодования среди горожан. Многие решили, что знаки «продавили» строители возводимого рядом конгресс-холла, которым мешает АЗС.

И вот – новый виток сюжета. Ближе к вечеру четверга, 25 января, запрещающие знаки от злосчастного заезда на АЗС убрали.

Весь процесс сняла установленная поблизости камера видеонаблюдения

«Вчера в 16:35 подъехали и менее чем за полчаса раскачали-повыдергивали «кирпичи» и сняли «запрет поворота», – рассказывают на одном из форумов горожане.– Причем, машина похожа на СМЭУ ГАИ, и ребята в форме. Сначала подумал: может, официально приказано убрать? Но далее увидел метод демонтажа – вряд ли СМЭУ так будут…» Некоторые высказали предположение, что знаки убрали работники АЗС.

Теперь челябинцы теряются в догадках: можно ли поворачивать на АЗС сразу с улицы Труда или там по-прежнему действует схема одностороннего движения?

Челябинск, Виктор Елисеев

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