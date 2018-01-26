Родных убитого в армии южноуральца военные пытались лишить госгарантий

Родителей военнослужащего из Челябинской области, погибшего под Пермью, пытались оставить без пенсии.

Как сообщил РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, сразу после смерти 20-летнего магнитогорца командир воинской части издал приказ, согласно которому в момент гибели солдат находился не при исполнении воинских обязанностей.

В свою очередь, никаких документов и подтверждений того, что срочник был в увольнении или, к примеру, самовольно покинул место службы, военные не предоставили.

Общественники полагают, что приказ был подписан с целью лишить родственников солдата права на получение социальных выплат. «За военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, государство дает нехилые гарантии: это пожизненное пенсионное обеспечение, серьезные выплаты, удостоверения матери и отца погибшего срочника, – поясняет Алексей Ковалев. – Все это делается для того, чтобы у солдата была уверенность, что в случае чего, государство за него постоит».

Однако на деле все происходит иначе. Чиновники и другие должностные лица постоянно ставят получателям госгарантий какие-то препоны, что произошло и в истории с магнитогорским срочником.

Факт нарушения прав родных военнослужащего из Магнитогорска вскрылся лишь после широкой огласки истории гибели солдата, проверок уполномоченного по правам человека, вмешательства в ситуацию южноуральского губернатора.

Чтобы изменить приказ понадобилось еще почти три недели.

«Только 23 января командир части под давлением неопровержимых улик издал новый приказ, согласно которому военнослужащий Челябинской области все же признан погибшим при исполнении», – добавил правозащитник.

Остается только догадываться, сколько родственников таких же, не вернувшихся со службы ребят, так и не дождались социальной поддержки по вине военных самодуров.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.01.18

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