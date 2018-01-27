В Челябинске пьяный таксист врезался в троллейбус, убегая от коллеги

В Челябинске пьяный таксист устроил два ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу две аварии с участием одного такси произошло вчера, 26 января, в Металлургическом районе областного центра. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, нетрезвый водитель такси одной из компаний-перевозчиков Челябинска, ехавший с пассажиром, врезался в автомобиль конкурирующей фирмы. При этом виновник ДТП попытался скрыться с места аварии.

Пострадавший коллега бросился за обидчиком в погоню. Пытаясь скрыться, его оппонент умудрился врезаться в троллейбус, следовавший в попутном направлении. Только после этого его удалось догнать и остановить. На месте второго ДТП нетрезвого таксиста и «оформил» прибывший по вызову наряд ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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