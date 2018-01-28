Южноуральца-срочника нашли в воинской части с огнестрельным ранением

В Амурской области военные следователи выясняют обстоятельства ЧП, после которого солдат-южноуралец оказался в реанимации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 26 января в первой половине дня в военной части, дислоцированной в Белогорске.

18-летний рядовой автомобильной роты, призванный из Челябинской области, был обнаружен в бессознательном состоянии на чердаке одного из зданий. Известно, что молодой человек должен был заступить в суточный наряд, однако отпросился в туалет, куда ушел с оружием, и больше не вернулся.

С огнестрельным ранением южноуральца доставили в госпиталь. По данным «Челябинск.ру», юноша находится в крайне тяжелом состоянии.

Командование Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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