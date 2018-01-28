Челябинский транспорт продолжает лихорадить: в городе отменили два маршрута

В Челябинске закрыли два автобусных маршрута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 29 января прекращают функционировать автобусные маршруты №28 «Областная больница – улица Харлова» и №32 «Областная больница – Автобусный парк». Соответствующая информация размещена сайте «Маршруты.ру».

Кроме того, с понедельника возобновляется работа маршрут №71 «Чичерина – ЧМЗ». По данным экспертов, обслуживать его будет частный перевозчик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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