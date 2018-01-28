В Челябинске полиция задержала одного из волонтеров Штаба Навального

В Челябинске после митинга в поддержку «Забастовки избирателей» задержан один из активистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волонтер Штаба Навального Денис Ибрагимов после выступления на акции протеста был доставлен в отдел полиции «Советский». Об этом сообщил в социальных сетях руководитель штаба Алексей Табалов.

Митинг в поддержку «Забастовки избирателей» прошел сегодня в сквере у ДК имени Колющенко. По оценкам самих участников, он собрал около полутора тысяч человек.

Напомним, в пятницу, 26 января, полиция провела обыски в челябинском офисе Штаба Алексея Навального. «Силовики» искали листовки, призывающие к бойкоту президентских выборов. Как пояснили полицейские, облизбирком признал листовки незаконной агитацией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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