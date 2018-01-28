Тайные романы. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 11 февраля 2018

В первой декаде февраля Солнце и Меркурий будут находиться у Водолея, Венера почти до конца периода тоже будет у Водолея, но 11 числа перейдёт к Рыбам. Марс в течение всего срока останется у Стрельца.

Солнце в Водолее будет помогать людям в их совместной работе, настраивая их отношения наилучшим образом. Это подходящий период для коллективного преодоления препятствий, продвижения в производственной иерархии, выполнения задания, требующего настойчивости и терпения.

Меркурий в Водолее способствует свободному общению ради интереса и приобретения новых знаний, поддерживает дружелюбие, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Также Меркурий ориентирует людей на организованные совместные действия, особенно, связанные с обменом информацией – такие как планирование, изучение и обсуждение новых перспектив, различные тренинги.

Венера сохраняет дружелюбие и благотворно влияет в ситуациях, когда требуется проявить свои человеческие качества. Благоприятный период для интеллектуальной деятельности, совместных действий, как в производственной сфере, в бизнесе, так и в повседневной жизни. Возможно неожиданное появление преимуществ – благодаря друзьям или хорошим знакомым. Перейдя к Рыбам, Венера пробудит в людях сентиментальность, склонность к романтике, в профессиональной деятельности в это время легко возникают тайные романы. Также в этот период Венера способствует осуществлению тайных планов, связанных с деньгами, и ещё – уединённому творчеству.

Марс в знаке Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Овен

У Овнов-мужчин в первую декаду февраля астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Марсом и Венерой, а также Солнца с Марсом. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Плутона с Солнцем, Венерой и Меркурием. Прогноз по основной работе преимущественно негативный: всю декаду на Овнов будет воздействовать напряжённый аспект Урана с Сатурном, мешающий выполнять текущую работу и производить необходимые преобразования. Овны столкнутся с препятствиями объективного характера, затрудняющими движение вперёд, возможны неприятные происшествия, разлад, конфликты с коллегами, просчёты в работе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный, но в промежуток 5 – 7 февраля, из-за негативного влияния Плутона, следует сократить свою деловую активность, избегать риска, отказаться от экспериментов, резких изменений, серьёзных шагов в новом направлении. Период не подходит для обновления деятельности. При взаимодействии с далёкими партнёрами в начале декады, 1 – 2 и 4 – 5 февраля, Овны столкнутся с небольшими трудностями (может возникнуть взаимное непонимание), но затем ситуация исправится. В финансовой сфере неблагоприятными будут промежутки 1, 5 – 7 и 10 – 11 февраля. Здесь на Овнов тоже будет отрицательно влиять Плутон, из-за которого не рекомендуется принимать серьёзные решения. Важные вопросы лучше перенести на следующую декаду. На весь период гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность Овнов и положительно – одиночную, самостоятельную работу. Период не подходит для проявления лидерских качеств и продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение благополучное, но 1 и 4 февраля возможны некоторые трудности (не следует заниматься чем-либо важным).

У Овнов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 7 февраля негативный, а далее стабильно положительный (и останется таким до конца месяца). В первой половине декады Овны будут находиться под влиянием напряжённого аспекта Юпитера и затем Плутона, в связи с чем, им не рекомендуется начинать новое дело, пытаться осуществить собственную идею, соглашаться на заманчивое предложение. Важные дела лучше перенести на период после 7 числа. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность в эту декаду будут в основном хлопотными, поэтому ничем серьёзным заниматься тоже не следует (прогноз становится положительным на период после 11 февраля). Кроме того, до 7 февраля гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность Овнов, а прогноз по одиночной деятельности слабоположительный. Поэтому Овнам рекомендуется ограничиться текущей деятельностью без проявления инициативы и принятия на себя ответственности. С 7 числа на них начнёт воздействовать гармоничный аспект Меркурия с Сатурном, который усилит их интеллектуальную активность, поможет сосредоточиться на важных вопросах и организовать свою деятельность наилучшим образом. С этого момента наступит благоприятное время для работы с партнёрами, составления, обсуждения, подписания важных документов, ведения переговоров. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими благоприятный, хотя 9 – 10 февраля возможна небольшая напряжённость. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение до 7 февраля характеризуется как неудовлетворительное, а далее – как благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем и Юпитером, Меркурия с Солнцем и Венерой, Плутона с Луной. Напряжёнными будут аспекты Луны с Венерой и Солнцем, Марса с Юпитером, Плутона с Венерой и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой сфере – на весь период он стабильно благоприятный. Также положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, хотя на промежуток 2 – 3 февраля прогноз негативный: в этот момент у Тельцов ожидается хаос в делах, недоразумения при контактах с партнёрами, нехватка времени. Рекомендуется часть вопросов, задач перенести на последующие дни, вместо того, чтобы пытаться решить всё сразу. Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается положительно, хотя 3 – 5 февраля Тельцы будут сталкиваться с кратковременными проблемами. Вероятно, они будут пытаться с ходу решить некую задачу, требующую предварительной подготовки, и у них ничего не получится. Не следует в этот промежуток браться за серьёзные вопросы. В основной работе трудностей не предвидится, но на всякий случай в воскресенье, 4 февраля, лучше ничего не решать. Гороскоп даёт положительный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности, с некоторым предпочтением самостоятельной работы (в этом случае Тельцы могут укрепить своё профессиональное положение и продвинуться в карьере – но не в промежуток 2 – 3 февраля). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 7 – 8 февраля возможны конфликты, а также ненужные траты. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением промежутка 2 – 3 февраля. Материальное положение благополучное, но 1 – 2 и 8 февраля могут возникнуть затруднения.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. По гороскопу, в течение всей декады эта деятельность будет стабильно успешной. Гармоничные аспекты Юпитера с Сатурном и Плутоном будут стимулировать деловую активность Тельцов, концентрируя их внутренние ресурсы на перспективных направлениях, а также создавая благоприятные для работы внешние условия и обстоятельства. В связи с этим, гороскоп указывает на значительную роль личных усилий Тельцов, давая положительный прогноз для одиночной, самостоятельной, а также и коллективной работы. Но в промежуток 2 – 4 февраля Тельцам не следует проявлять инициативу и принимать решения: в эти дни они окажутся под негативным влиянием Марса, и будут склонны к поспешным действиям. Это касается отношений с далёкими и, частично, местными деловыми партнёрами, прогноз для которых на эти дни неблагоприятный. Не считая этого промежутка, совместная работа с партнёрами в первой декаде оценивается как успешная. Весь период подходит, в первую очередь, для выполнения текущей работы, укрепления отношений с коллегами, партнёрами, руководством и влиятельными лицами, но также и для расширения сферы деловых интересов, продвижения в делах (хотя потребуется повышенная тщательность в работе, внимательность к мелочам, предусмотрительность). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но в промежуток 3 – 4 февраля могут быть осложнения. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 2 – 4 февраля.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Венерой, Марса с Луной и Юпитером, Юпитера с Ураном и Нептуном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Марса с Солнцем, Меркурия с Луной и Марсом, Плутона с Венерой и Сатурна с Юпитером. В эту декаду полностью положительно оценивается выполнение основной работы. Уран указывает на возможность значительных преобразований в профессиональной деятельности, проведения различных мероприятий по обновлению работы, повышающих их эффективность, укрепления отношений в коллективе и продвижения в карьере. Возможно появление необычных перспектив, новых возможностей, методов. При этом гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе и отрицательный – по одиночной, самостоятельной деятельности. Соответственно, Близнецы могут удачно применить свои лидерские качества, однако им не следует быть инициаторами какого-либо дела. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами осложнения могут возникнуть в промежутки 3 – 4 и 9 – 10 февраля. В обоих случаях на них будут влиять напряжённые аспекты Марса, провоцирующие к принятию необдуманного решения, а также вызывающие негативные эмоции у Близнецов, что повлияет на отношения с коллегами и партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами на эту декаду полностью негативный. Для решения финансовых вопросов период тоже не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 2 – 5 февраля. Материальное положение в течение всего периода неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин на всю декаду гороскоп даёт позитивный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Гармоничные аспекты Юпитера с Ураном и Нептуном будут стимулировать интеллектуальные и творческие способности Близнецов, располагая их к проведению сложной аналитической деятельности, проведению экспериментов, некоторому (разумному) риску, и успехам в деловом общении с коллегами и партнёрами. Период благоприятен для укрепления отношений в коллективе и продвижения в карьере. При этом гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, и положительный для работы в коллективе. Соответственно, Близнецы сумеют проявить своих лидерские качества и достичь успеха, если не будут навязывать своё мнение наперекор мнению коллег. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, хотя некоторые затруднения могут возникнуть 4 и 11 февраля (в обоих случаях это воскресенье). Не рекомендуется в эти дни пытаться ускорить ход событий и решать задачи, время для которых не пришло. Также в эти дни нежелательны деловые визиты. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. Напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Урана с Луной указывают на безуспешность попыток расширить в это время сферу деловых интересов. Период не подходит для начала новых проектов, установления новых деловых контактов, обращения к руководству по соответствующим вопросам, поиска поддержки влиятельных лиц. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, но неустойчивое.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Марса с Сатурном, Венеры с Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером, Луной, Венерой и Марсом, Меркурия с Юпитером и Плутоном, Плутона с Солнцем и Венерой. Прогноз в профессиональном плане не очень удачный. В течение всего периода напряжённые аспекты Солнца и ближних планет будут создавать помехи в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Период не подходит для решения важных производственных задач, обращения к руководству, официальным органам, юридическим организациям, поиску поддержки у влиятельных лиц. Внешние обстоятельства будут препятствовать установлению деловых отношений. Собственное состояние Раков тоже окажется неподходящим для этой работы: гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности (но положительно оценивает работу в коллективе). Более благоприятно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами: здесь осложнения ожидаются только 1 – 2 и 8 февраля. В эти дни не следует приступать к осуществлению планов, особенно, возникших внезапно. Рекомендуется заниматься только текущей работой. Прогноз по финансовой деятельности тоже в целом положительный. На всякий случай, желательно воздержаться от принятия решений 4, 6 и 10 – 11 февраля. Скорей всего, в эти дни Раки просто не получат ожидаемого, но есть и вероятность потерь. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются негативно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Раков-женщин в профессиональном плане декада неудачная. Солнце и ближние планеты сформируют неблагоприятные условия для работы в любом направлении. Раки будут всё время натыкаться на помехи объективного характера, а попытки их преодолеть или начать новое дело окажутся несостоятельными из-за неподготовленности, недооценки сложности предстоящей работы. На эту декаду Ракам рекомендуется консервативный сценарий: минимум инициативы, самостоятельности, отказ от всего нового, избегание риска и ответственности. Лучше ограничиться текущими делами в той части, в которой возможно их успешное выполнение. При этом, по гороскопу, у Раков в течение всей декады будут хорошие возможности для укрепления своего профессионального положения и даже для карьерного роста. Следовательно, определение этой декады как неудачной – условность, а на самом деле всё зависит от точки зрения и собственных целей Раков. Тем не менее, чисто формально, основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно, и это указывает на нежелательность значительной активности в этих направлениях. Гармоничный аспект Нептуна с Луной создаст благоприятные условия для решения творческих задач, улучшения отношений с коллегами, руководством, решения административных вопросов. Но в этот период не следует стремиться достичь многого: слишком большая активность ухудшит положение Раков. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Меркурием, а также напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем, Марса с Нептуном и Венерой, Венеры с Солнцем, Марсом, Плутоном, Солнца с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. В основной работе, при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами, в финансовой деятельности в течение всей декады Львы будут испытывать трудности. Гороскоп отрицательно оценивает и одиночную, и коллективную деятельность. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на неблагоприятные обстоятельства объективного характера, а также на собственную неготовность Львов к решению возникающих проблем. Львы будут пытаться преодолеть трудности, полагаясь на свои способности, однако этого окажется недостаточно. Ситуация не располагает к инициативе и риску. Не рекомендуется заниматься решением важных вопросов, в том числе привлекая к этому руководство. Кроме того, это неподходящее время для обращения к официальным органам, вышестоящим инстанциям, юридическим организациям. Важные встречи с партнёрами, обсуждение деловых вопросов, заключение договоров, подписание важных бумаг лучше отложить. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Всю работу лучше свести к минимуму. Несмотря на указанные трудности, собственное положение Львы сумеют сохранить и, возможно, даже укрепить. Возможно приобретение дополнительного опыта, который в дальнейшем повысит эффективность их действий. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Львов-женщин прогноз преимущественно благоприятный: в астрологическом фоне в этой декаде преобладают гармоничные аспекты. Положительный прогноз по основной деятельности обеспечивают аспекты Солнца, Луны и Нептуна. Собственная активность и инициатива Львов удачно совпадут с благоприятными обстоятельствами, что положительно отразится на результате. Однако 6 февраля, под воздействием негативного Меркурия возможен сбой в работе: это могут быть какие-то неполадки в оборудовании, нарушение трудового распорядка, срыв встречи. Желательно на этот день не планировать ничего важного. Этот же день отмечен как неудачный для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, соответственно, не рекомендуется обсуждать важные вопросы, обмениваться ценной информацией (может исчезнуть или оказаться искажённой), заключать сделки. На остальное время прогноз положительный. При решении финансовых вопросов небольшие трудности могут возникнуть 3 и 9 февраля – в обоих случаях из-за влияния негативного Плутона. В эти дни лучше не принимать кардинальных решений, не делать резких шагов, не начинать значительных преобразований в работе (организационных, административных, технических), поскольку при негативном Плутоне всякие крупные события приведут к неприятностям. Гороскоп в целом положительно характеризует и коллективную, и одиночную, самостоятельную работу Львов (с предпочтением одиночной), но на 8 – 9 февраля он даёт негативный прогноз по работе с коллегами, а на 6 февраля предостерегает от самостоятельных решений. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме 1 и 8 февраля (хозяйственные трудности), благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 8 – 9 февраля. Материальное положение благополучное, но 9 февраля могут быть ненужные траты.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Сатурном, а также напряжённых аспектов Плутона с Солнцем, Меркурием и Венерой, Сатурна с Луной, Венеры с Солнцем, Меркурием и Юпитером. В профессиональном плане гороскоп можно считать неблагоприятным. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя 5 и 8 – 9 февраля ожидаются сложности в отношениях: негативная Венера будет мешать Девам вести переговоры или заниматься совместной деятельностью. Этот момент не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, заключения договоров. Также возможна попытка обмана, получение недостоверной или неприятной информации. В основной работе трудности ожидаются в промежуток 5 – 7 и ещё в воскресенье, 11 февраля. Негативный Плутон, действующий в эти дни, помешает проведению крупных изменений в профессиональной деятельности. Не рекомендуется начинать новый проект или принимать на себя обязательства. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 2 февраля, в эти дни возможна разовая успешная сделка. Гороскоп предостерегает от заключения крупного долгосрочного договора. Для решения финансовых вопросов тоже подходит только начало периода, 2 – 4 февраля, серьёзные решения лучше перенести на период после первой декады. Гороскоп отрицательно оценивает самостоятельную работу Дев, и рекомендует коллективную деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин положительно оценивается выполнение основной работы, хотя особых успехов в эту декаду не ожидается. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется преимущественно как успешное, но затруднения возможны 1 – 2 и 6 – 7 февраля. Здесь в обоих случаях на Дев будет воздействовать негативный Плутон, который будет препятствовать проведению значительных преобразований посредством вмешательства неких нежелательных событий. Не рекомендуется планировать на эти дни что-либо важное. Для решения финансовых вопросов подходят только промежутки 3 – 5 и 8 – 9 февраля. В эти можно заниматься имущественными, хозяйственными задачами, но заключать крупные сделки не рекомендуется, так как прогноз на остальной период до конца месяца отрицательный. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный. Неблагоприятный период для командировок, дальних поездок. Прогноз по одиночной и коллективной деятельности Дев только умеренно благоприятный, из-за чего значительная деловая активность нежелательна. Лучше ограничиться текущей работой, не требующей значительной ответственности. Период не подходит для начала крупных проектов. Негативная Венера будет всячески мешать при заключении контрактов, а также в вопросах получения и распределения прибыли или иных денежных поступлений. Нежелательно принимать участие в важных совещаниях, вступать в споры, давать обещания. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Марсом, Меркурия с Солнцем и Венерой, а также напряжённых аспектов Солнца с Венерой, Меркурия с Венерой, Плутона с Солнцем и Венерой. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Гармоничные аспекты Нептуна указывают на возможность успешно использовать свои творческие способности и интуицию для проведения удачной финансовой операции. Допускается оправданный риск. Прогноз по основной профессиональной деятельности также благоприятный на весь период. При этом 4 февраля не рекомендуется принимать радикальное решение (возможен конфликт или недоразумение с партнёрами), а 9 – 10 февраля сложатся особенно благоприятные условия для административных, организационных преобразований, совместных решений с коллегами или партнёрами, ведения переговоров, заключения контрактов. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны тоже 4 февраля, но в целом прогноз на декаду положительный. От Весов может потребоваться проявить предприимчивость, инициативу, сработать на опережение, но при этом они должны точно представлять, чего они хотят достичь. Положительно характеризуется взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Подходящее время для командировок, дальних поездок, знакомств, возникновения новых связей. На эту декаду гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности Весов (хотя и коллективная работа оценивается как успешная), а также широкому использованию своих деловых качеств и возможностей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин наилучшим тоже является прогноз по финансовой деятельности. Гармоничный аспект Меркурия с Юпитером создаст благоприятные условия для проведения успешный финансовых операций, решения вопросов с инвестициями, получением или распределением прибыли, кроме того, возможно поступление приятной финансовой информации. Положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В начале месяца, 1 – 2 февраля, возможна успешная командировка или заключение некой договорённости или получение перспективной информации. Прогноз по выполнению основной работы не вполне благоприятный. Некоторые проблемы ожидаются в промежутки 3 – 4, 6 и 9 – 10 февраля. Декада не подходит для принятия ответственных решений, рекомендуется всю такую работу перенести на более поздний срок. Такой же прогноз гороскоп даёт для взаимодействия с местными деловыми партнёрами: для совместной деятельности и заключения договоров непригодны 3 – 4 и 9 – 10 февраля. В целом период не подходит для значительной деловой активности, под воздействием напряжённого аспекта Урана с Солнцем обстановка окажется недружественной к Весам, поэтому не имеет смысла рисковать и вкладывать в работу значительные ресурсы. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности Весов и не рекомендует инициативу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой, Юпитера с Нептуном и Ураном, Венеры с Меркурием. Негативное воздействие на Скорпионов окажут напряжённые аспекты Солнца с Венерой, Меркурием и Марсом, Марса с Солнцем и Сатурном, Венеры с Меркурием, Юпитером и Плутоном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Хотя 4 и, возможно, 5 февраля Скорпионы натолкнутся на препятствия, из-за своего желания ускорить ход событий (возможен конфликт с партнёрами), гармоничные аспекты Сатурна и Юпитера помогут решить возникшие проблемы, а, кроме того, гороскоп демонстрирует отличные перспективы у этого направления на последующие декады февраля. Положительно оценивается и основная профессиональная деятельность, хотя и здесь 4 февраля отмечается как неблагополучный день. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже благоприятный, за исключением 6 и 9 – 11 февраля. В обоих промежутках не следует принимать окончательного решения в вопросах, значительно меняющих профессиональную деятельность, а также заключать крупный долгосрочный договор – лучше перенести встречу на более поздний период. Для решения финансовых вопросов период не подходит. Только в промежутки 1 и 3 – 6 февраля Скорпионы смогут провести разовые операции. Для решения серьёзных задач больше подходит вторая половина месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 1 февраля. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Это и наиболее перспективное направление деятельности в феврале. Гороскоп указывает, что под влиянием гармоничного аспекта Юпитера и Нептуна Скорпионы могут установить новые перспективные контакты и значительно расширить сферу деловых интересов, но, судя по Сатурну, для этого от них потребуются специальные усилия по соблюдению формальностей и организации, упорядочивания всей работы в этом направлении. Также гороскоп даёт полностью положительный прогноз по выполнению основной работы, но следует учесть, что на период с 12 февраля и до конца месяца прогноз по этой деятельности негативный, поэтому эту декаду следует использовать максимально эффективно, и завершить всю важную работу до указанной даты. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только начало периода, 1 – 3 февраля, а в остальные дни Скорпионы будут тратить время и ресурсы на бесперспективную работу. Обращение к официальным органам, вышестоящим инстанциям, юридическим организациям в это время тоже окажется бесполезным. Прогноз по финансовой деятельности на эту декаду полностью неблагоприятный. Всю важную работу лучше перенести на вторую половину месяца, когда ситуация нормализуется. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Скорпионов. Для коллективной работы непригоден промежуток 4 – 5 февраля (на остальные дни прогноз положительный). Ситуация в доме, отношения с близкими до 7 февраля благополучные, а дальше – напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой, Марсом и Солнцем, Юпитера с Сатурном, а также напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем и Меркурием, Марса с Луной, Плутона с Солнцем, Венерой и Меркурием. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Юпитера с Сатурном обеспечит благоприятные условия для развития деловых отношений, однако в этой работе Стрельцам следует обратить особое внимание на соблюдение формальностей и не пускать процессы на самотёк. Также полезно учесть, что подходящие условия для работы будут существовать только до 21 февраля. Основная профессиональная деятельность характеризуется как успешная, но в промежуток 2 – 3 февраля, под влиянием Солнца и Юпитера, Стрельцы могут принять непродуманное решение, недооценив сложность ситуации или переоценив свои возможности. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит 1 февраля: заключение договора или договорённости лучше отложить, может быть, вообще в этот день не следует вести переговоры. При решении финансовых вопросов трудности ожидаются 5 – 7 февраля. Стрельцы рискуют проявить неосмотрительность, принять поспешное решение, кроме того, в эти дни возможна кража. Негативный Марс создаст в этот промежуток напряжённую атмосферу, из-за чего Стрельцы могут вступить в конфликт с партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 1 и 9 – 11 февраля негативный, а на остальное время положительный. Материальное положение тоже 1 и 9 – 11 февраля неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Стрельцов-женщин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – здесь только 4 февраля, из-за негативного Сатурна, окажутся неосуществимыми попытки каких-либо преобразований. Период больше подходит для текущей работы, чем для начала нового проекта, тем не менее, в феврале у Стрельцов ещё будут подходящие моменты для открытия перспектив и движения в новом направлении. В основной работе в период до 9 февраля ожидаются различные затруднения из-за негативного Сатурна, а также Юпитера. Важные дела лучше перенести на последующие периоды, когда ситуация исправится. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов трудности ожидаются в одно и то же время – в промежутки 1 – 2 и 8 – 9 февраля. В обоих случаях отрицательную роль сыграют аспекты Юпитера и Плутона, из-за которых Стрельцам не следует принимать решений, связанных с расширением сферы делового сотрудничества и инвестированием денежных средств. Не рекомендуется давать обещания или подписывать обязывающие документы. Также это неподходящее время для деловых визитов и поездок. Гороскоп показывает, что, за исключением промежутков 1 – 2 и 8 – 9 февраля, Стрельцы должны ориентироваться на собственное понимание ситуации, и принимать решения самостоятельно: прогноз по коллективной работе негативный. 8 – 9 февраля, благодаря Венере, Стрельцы могут получить помощь от влиятельного лица, возможно, это будет ценный совет. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на 1 – 2 и 8 – 9 февраля оцениваются негативно, а на остальное время положительно. Материальное положение, кроме 4 февраля, благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Меркурием и Марсом, Урана с Меркурием, Солнца с Луной, а также напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем и Меркурием, Венеры с Марсом, Плутона с Венерой и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Меркурием усилит интеллектуальные и творческие возможности Козерогов, а также будет способствовать расширению круга интересов, установлению новых связей и отношений, открытию новых перспектив. Гармоничные аспекты ближних планет обеспечат благоприятные условия для деловой активности и контактов с партнёрами, коллегами и окружающими, обсуждения совместных планов, подписания договоров, важных документов. Это подходящее время для обращения в официальные инстанции, юридические организации, а также к руководству и влиятельным лицам за поддержкой. В прогнозе по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативно оцениваются промежутки 1 и 7 – 8 февраля. В начале месяца не следует торопиться с принятием решения по расширению сферы деловых интересов, заключать договор – ожидается, что Козероги будут испытывать неоправданный оптимизм. А во втором промежутке, под влиянием негативного Меркурия, они могут принять ошибочное решение либо вступить в конфликт с партнёрами из-за финансовых разногласий (прогноз по финансам повторяет сказанное выше). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение тоже оценивается положительно.

У Козерогов-женщин гороскоп тоже преимущественно благоприятный. В эту декаду значительного продвижения в делах не ожидается, зато текущая деятельность окажется вполне успешной. В основной работе небольшие сложности могут возникнуть 6 – 7 февраля, когда, под влиянием напряжённого аспекта Меркурия с Юпитером, общая ситуация сложится не в пользу Козерогов. В эти дни следует избегать риска, конфликтов, это неподходящий момент для обновления деятельности, административных преобразований и других существенных изменений привычного уклада. Лучше, наоборот, заниматься укреплением положения, устранением недостатков, недоделок и т.д. Для решения финансовых вопросов непригоден этот же промежуток, но также и 8 – 9 февраля следует проявить осторожность в расходах. Решение крупных задач лучше перенести на вторую половину месяца. Скорей всего, трудности будут как-то связаны с отношениями с далёкими деловыми партнёрами, поскольку в прогнозе по этому направлению деятельности промежуток 6 – 7 февраля тоже отмечен как неблагоприятный. Козерогам нужно быть осторожными и внимательными при изучении сложной документации, расчётов, обоснований и т.п. Принятие решения в сомнительных случаях тоже лучше перенести. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, но никаких прорывов в этой деятельности не ожидается. Не рекомендуется форсировать события – общая обстановка располагает только к выполнению повседневных задач. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Венерой, Нептуна с Меркурием, а также напряжённых аспектов Плутона с Венерой, Солнцем и Меркурием. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Это же направление деятельности и наиболее перспективное в феврале. Аспект Нептуна с Меркурием усилит интеллектуальные и творческие способности Водолеев и положительно повлияет на решение любых профессиональных задач. При этом Водолеи должны будут следить за тем, чтобы не увлечься своими идеями и не оторваться от реальности, под влиянием Нептуна. Возможно, в этот период Водолеи столкнутся с большим количеством информации, из-за чего возрастёт риск ошибки, но зато по этой причине они могут получить значимое преимущество. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. При работе с далёкими партнёрами следует учесть, что благоприятная ситуация сохранится только до 17 февраля. А в текущей декаде ограничений для работы нет. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки, деловые визиты, включая обращения в официальные органы и юридические организации. Хорошее время для заключения сделок, подписания договоров, совместных действий, установления новых связей. В прогнозе по финансовой деятельности негативно оцениваются 1 и 4 – 7 февраля. Негативный Плутон будет мешать принятию ответственных решений, выполнению важных задач. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в промежутки 1 и 5 – 7 февраля оцениваются как неблагоприятные, а на остальные дни характеризуются положительно. Материальное положение благополучное.

У Водолеев-женщин в целом гороскоп благоприятный, но для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только начало месяца, 1 – 2 февраля. Кроме того, Водолеям следует учесть, что и на весь февраль это направление деятельности оценивается в основном негативно, поэтому начинать крупный проект в эту декаду не стоит. Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный. Гармоничные аспекты Юпитера с Луной и Венерой создадут благоприятные условия для решения административных, организационных задач, а также для выполнения текущей работы. В то же время, гороскоп указывает, что в этот период Водолеи должны будут полагаться только на себя: прогноз по коллективной деятельности негативный – и так же характеризуются перспективы карьерного роста. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Это подходящий период для расширения сферы деловых интересов, продвижения в делах, а также обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Период способствует расширению деловых и социальных контактов, выполнению общественной работы, привлечению внимания влиятельных лиц. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный: здесь только 1 февраля нежелательно принимать какие-либо решения, поскольку негативный Плутон создаст значительные трудности, и из-за этого Водолеи могут получить значительный убыток. В целом, в феврале рекомендуется посвятить свои усилия развитию деловых отношений с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, но 1 и 8 февраля возможны кратковременные неприятности. Материальное положение благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в первую декаду февраля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Солнцем, Нептуна с Ураном, Марса с Юпитером и Солнцем, Меркурия с Венерой и Марсом. Негативное влияние на Рыб окажут напряжённые аспекты Марса с Солнцем, Меркурия с Юпитером, Плутона с Венерой и Солнцем. Гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – здесь только 4 февраля негативный Марс будет провоцировать Рыб на необдуманный поступок. Неподходящий момент для деловых контактов. Прогноз по основной работе неблагоприятен на промежуток 1 – 4 февраля: напряжённый аспект Марса с Солнцем указывает на трудности объективного характера. В эти дни не следует обращаться по рабочим вопросам к руководству, также возможен конфликт с коллегами. В остальные дни работа будет идти с плавным улучшением. Рыбам нужно будет озаботиться тем, чтобы при движении вперёд не забывать укреплять свои позиции. Желательно все необходимые меры продумывать заранее. Каждый шаг должен опираться на надёжное основание. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами период в основном непригоден. Начало крупного проекта лучше перенести на вторую половину месяца. Отдельные кратковременные успехи могут быть достигнуты 1 – 2 и 5 и 7 февраля. Прогноз по финансам примерно совпадает с предыдущим, но лучше: здесь неблагоприятны только промежутки 3 – 4 и 8 – 9 февраля. Но расходы, связанные с далёкими партнёрами, всё-таки потребуют дополнительных мер предосторожности. Ситуация в доме, отношения с близкими до 5 февраля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутка 2 – 4 февраля. Материальное положение благополучное, но 3 и 4 февраля могут быть нежелательные расходы.

У Рыб-женщин в профессиональном плане гороскоп положительный, за исключением прогноза по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Всю работу с ними рекомендуется перенести на последующие периоды февраля. Выполнение основных профессиональных обязанностей характеризуется как успешное, но стоит учесть, что с 12 февраля прогноз станет негативным (то есть все важные задачи желательно решить до этой даты). Гармоничный аспект Нептуна и Урана указывает, что в этот период у Рыб усилятся творческие способности и сложатся благоприятные условия для их применения с целью обновления своей деятельности. Возможно, Рыбы обнаружат новое направление и сумеют достичь существенного успеха или проведут в своей работе значительные преобразования, которые увеличат её эффективность. Благоприятный период для получения новых знаний, навыков, приобретения и применения нового опыта. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, но ситуация будет способствовать скорей успешному выполнению текущей работы, чем расширению сферы деловых интересов. Во всяком случае, Рыбам не рекомендуется проявлять инициативу в этом направлении, поскольку напряжённые аспекты Плутона предостерегают их от этого. Гороскоп указывает, что эта декада непригодна для одиночной, самостоятельной активности, зато работа в коллективе характеризуется полностью положительно. Кроме того, гороскоп даёт благоприятный прогноз по укреплению профессионального положения и продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные до 9 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, но 2 и 4 февраля могут возникнуть трудности. Материальное положение, за исключением 4 февраля, благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 28.01.18

Волонтер челябинского Штаба Навального получил 10 суток ареста. / В Челябинске полиция задержала одного из волонтеров Штаба Навального. / Челябинский транспорт продолжает лихорадить: в городе отменили два маршрута. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»