В Челябинской области назначили нового министра сельского хозяйства

Южноуральский губернатор назначил нового главу минсельхоза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым министром стал Анатолий Кобылин, ранее занимавший должность начальника управления сельскохозяйственного производства.

Напомним, должность главы минсельхоза освободилась в конце 2017 года, когда бывший руководитель ведомства Сергей Сушков был назначен заместителем губернатора Челябинской области. До назначения Анатолия Кобылина обязанности министра исполнял Александр Завалищин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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