«Президентский» стан «Магнитки» произвел 10-миллионную тонну проката

Стан 2000 на ММК произвел 10-миллионную тонну проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для достижения масштабного результата понадобилось 6,5 года. Запущенный в 2011 году агрегат является одним из самых современных и высокотехнологичных производств Магнитки.

Стан 2000 производительностью 2 миллиона 100 тысяч тонн в год является ключевым элементом нового комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». Основное предназначение комплекса – производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.

По словам президента Владимира Путина, принимавшего участие в запуске комплекса, агрегат имеет не только большое региональное, но и федеральное значение. «Это действительно большое событие, и не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны», – подчеркнул Владимир Путин.

Комплекс сдавался в эксплуатацию в две очереди: первая – включающая стан 2000 и непрерывно-травильную линию – вошла в строй в 2011 году. Через год была сдана вторая очередь комплекса, в составе которой агрегат непрерывного горячего оцинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования.

За годы с момента пуска комплекса его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны: как традиционных отечественных автопроизводителей – АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России, среди которых Ford, Volkswagen, Renault, Nissan.

Челябинск, Виктор Елисеев

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