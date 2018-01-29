В Челябинской области задержали главу сельского поселения

Главу южноуральского села задержали за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, глава Алишевского сельского поселения Сосновского района был задержан сегодня утром сотрудники регионального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также областного управления СКР.

По некоторым данным, чиновник подозревается в получении крупных взяток. Речь идет, по меньшей мере, о трех эпизодах.

Отметим, что глава поселения и ранее привлекал внимание правоохранительных органов. Так, летом 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков в поселке Трубный. Ущерб тогда оценили в 140 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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