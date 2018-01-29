Дело южноуральца, угробившего водителя «скорой», направили в суд

Житель Нагайбакского района предстанет перед судом за гибель в ДТП водителя «скорой помощи».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Нагайбакского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, утром 25 июня 2017 года мужчина двигался на автомобиле «Мерседес Бенц» по автодороге «Южноуральск-Магнитогорск» со скоростью более 150 километров в час. В пути следования он начал обгон машины «скорой помощи» Нагайбакской районной больницы поселка Остроленский. Не успевая закончить маневр обгона, лихач вернулся на полосу своего движения, где врезался в «скорую». Обе машины вылетели на обочину, где «Мерседес» загорелся, а фургон распался на части.

В результате ДТП водитель «скорой помощи» получил повреждения, от которых скончался на следующий день в больнице.

Гражданский иск заявлен родственниками погибшего на общую сумму более 5 миллионов рублей. В целях обеспечения иска наложен арест на имущество обвиняемого: автомобили ГАЗ САЗ 3502, «Киа Соренто», земельный участок, жилой дом в поселке Нагайбакский на общую сумму 3 миллиона рублей.

Обвиняемый вину признал только после окончания предварительного следствия, мер к возмещению ущерба не принимал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагайбакский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.01.18

Повышал показатели: В Кыштыме задержан начальник наркополиции. / На вокзале Челябинска произошла утечка топлива. / В Челябинской области задержали главу сельского поселения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»