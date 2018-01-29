В Челябинске и Копейске власти вновь объявили карантин по бешенству

Власти вновь заявили об угрозе заражения бешенством в Челябинске и Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантинные мероприятия введены с понедельника, 29 января. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области размещено на официальном сайте регионального кабинета министров.

«Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных квартал ограниченный улицами: Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина, Братьев Кашириных города Челябинска; город Копейск Челябинской области», – гласит документ.

На период действия ограничительных мероприятий введены запреты на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучных пунктов, на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить планы профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.

Отметим, что 25 января областные власти отменили действие карантина в Челябинске и Копейске. Однако уже после этого на северо-западе Челябинска и в поселке Октябрьский Копейска были замечены собаки с признаками бешенства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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