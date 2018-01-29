Мэрия Челябинска готова подарить москвичам 6 миллиардов

Челябинские чиновники намерены отдать московскому частнику единое парковочное пространство города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска объявил о начале приема заявок на заключение концессионного соглашения по созданию единого парковочного пространства в городе.

Инициатором концессионного соглашения стало ООО «Администратор челябинского парковочного пространства», входящее в состав холдинга «РВМ капитал» из Москвы. Компания предложила создать концессию на 14 лет и готова вложить в создание сети парковок 358 миллионов рублей.

В рамках договора планируется создать не менее 7 тысяч 939 парковочных мест, причем до конца 2018 года – более 2 тысяч 500 мест. При этом речь идет только о центре Челябинска.

В городскую казну бизнесмены намерены перечислять 10% от полученных доходов, что за 14 лет, по их расчетам, составит 676,8 миллиона рублей. Правда, минимальный размер концессионной платы составит 117 тысяч 893 рубля в месяц за 2 тысячи 967 квадратных метров. Это примерно 477 рублей за квадратный метр в год. Для примера, выставленное на торги права аренды расположенного в центре Челябинска земельного участка площадью 50 квадратных метров КУиЗО оценил в 54,9 тысячи рублей в год – то есть почти втрое выше предлагаемой московскими бизнесменами концессионной платы.

Если исходить из максимальных показателей выплат (676,8 млн рублей за 14 лет), городской бюджет будет получить порядка 17 тысяч рублей за квадратный метр в год (50 млн за все парковки). А московские концессионеры будут получать в год 429 млн (6 млрд за весь период концессии).

Чтобы оценить сопоставимость потерь, достаточно вспомнить, что весь имущественный комплекс МУП «Челябавтотранс» (включая подвижной состав и ремонтную базу) мэрия выкупила в декабре 2017 года за 350 миллионов рублей. То есть, по сути, на средства, заработанные за счет эксплуатации городом платных автостоянок в центре Челябинска можно было бы ежегодно полностью переоснащать одно из муниципальных транспортных предприятий. Но только если заниматься этим будет не приглашенный концессионер, а сам муниципалитет.

В челябинской мэрии пока воздерживаются от подробных комментариев по поводу приглашения концессионера. «Все идет в рамках федерального закона, – отметил вице-мэр Юрий Параничев. – С инициативой выступила коммерческая организация, а это предполагает свой порядок действий. Сейчас мы ждем предложений и замечаний по содержанию договора, а также заявок со стороны других хозяйствующих субъектов, которые бы пожелали составить конкуренцию потенциальному концессионеру. Если до 5 марта не поступит ни того, ни другого, нам придется заключить соглашение с инициатором».

При этом свои предложения по условиям договора могут высказывать, например, депутаты, федеральные надзорные органы и другие субъекты инициатив. Правда, серьезным сдерживающим фактором может послужить то, что бенефициаром в данном случае выступает «РВМ капитал» – холдинг, заявивший о своем желании инвестировать в строительство ВСМ «Екатеринбург – Челябинск» и заняться благоустройством набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммиту ШОС и БРИКС. И вряд ли региональные власти, активно продвигающие оба проекта, порадует излишняя полемичность замечаний относительно концессионного соглашения по парковкам. Даже несмотря на то, что ряд экспертов до сих пор считают и ВСМ, и саммит проектами в большей степени виртуальными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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