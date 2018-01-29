Полиция нашла у южноуральца дома больше четырех килограммов марихуаны

В Челябинской области полиция изъяла у безработного больше четырех килограммов марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район» сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Аргаяшскому районув одном из домов села Аргаяш обнаружили у ранее судимого, не работающего местного жителя наркотическое средство марихуана общей массой 4 килограмма 188 граммов. Как пояснил мужчина, осенью 2017 года он собрал дикорастущую коноплю для личного потребления.

Однако в полиции не поверили южноуральцу и возбудили уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей). Санкцией данной части статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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